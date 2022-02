La défaite face à Clermont lors de la dernière journée de championnat a laissé des traces et révélé des tensions dans le vestiaire. Des anicroches qui pourraient bien avoir l’effet de véritable bombe selon l’analyse tirée par Jérôme Rothen.

« La saison est longue. Il y a beaucoup de pression pour ceci ou cela. Tu as des accrocs, tu prends des coups derrière la tête et ils en ont déjà pris du côté de l’Olympique de Marseille avec ces éliminations en Europa League et en Coupe de France. Ils ont Jorge Sampaoli qui a en plus une méthode de management et tu as l’impression aujourd’hui qu’il est un peu rattrapé par la patrouille. C’est-à-dire que le fait de mettre certains joueurs en concurrence, de faire beaucoup de turn-over, de faire jouer des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste… Eh bien aujourd’hui, il est rattrapé par tout ça. Parce qu’il y a des joueurs qui en ont ras-le-bol, qui ne retrouvent pas une certaine régularité, et je pense que ça se ressent dans les tensions de vestiaire. Il n’y a rien de pire parce que Marseille va avoir d’autres accrocs jusqu’à la fin de la saison et il faudra trouver cette régularité dans le vestiaire. Mais si tu commences à faire une réunion en février, avec toutes les échéances qui arrivent, moi j’ai bien peur que ça parte en vrille, encore plus dans un club comme l’Olympique de Marseille où tout se sait. J’ai bien peur qu’ils laissent échapper des points qui seront cruciaux sur la fin de saison parce que le classement est serré« , a lancé Jérôme Rothen dans son émission sur les antennes de RMC.

Pourtant dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1avec 46 points au compteur, l’Olympique de Marseille version Jorge Sampaoli ne semble pas faire l’unanimité. Le management de l’Argentin serait en train de fragilisé un vestiaire sous tension proche d’une détonation dévastatrice… A chacun de faire sa propre analyse. L’OM pourra faire taire les critiques au Stade de l’Aube, face à Troyes, lors de la 26 journée de championnat.