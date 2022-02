🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



The @sixers win big in James Harden's debut as Harden, Maxey, and Joel all score 27+ points!



James Harden: 27 PTS, 8 REB, 12 AST, 5 3PM

Joel Embiid: 34 PTS, 10 REB

Tyrese Maxey: 28 PTS, 4 STL pic.twitter.com/9YRIRzUpXn