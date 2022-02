En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a quitté la France pour rejoindre les Tigres au Mexique. Un choix controversé qu’explique son agent qui avoue que son poulain était proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

« Après des années à Marseille, il arrivait en fin de contrat et l’OM voulait le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, le président, puis l’intérêt de grands clubs comme l’AC Milan, l’Atalanta, la Roma, l’Atlético de Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace et Lyon vers la fin. […] Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils étaient très proches et il lui a présenté cette opportunité. Le club a été très convaincu par le joueur, ils ont poussé si fort à la fin d’avril 2021. Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l’idée, le projet et la passion dans le pays« , a confié l’agent de Florian Thauvin à TuttoMercatoWeb.