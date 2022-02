Leo Messi a atterri hier matin à l’aéroport d’El Prat. Le joueur du PSG a pris un avion est revenu à Barcelone, en visite, après avoir participé hier soir à la victoire de l’équipe parisienne contre Saint Étienne (3-1) comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

Selon certaines sources, la raison du séjour de l’ancien joueur du Barça dans la capitale catalane est de fêter l’anniversaire de sa femme, Antonela Rocuzzo, qui a eu 34 ans samedi dernier. Ce n’est pas la première fois que Messi est vu par Barcelone depuis son départ du Barça et son transfert au PSG l’été dernier. Il y a un mois, le 24 janvier, il avait dîné dans un restaurant bien connu de la ville de Barcelone avec ses anciens coéquipiers Jordi Alba et Sergio Busquets , ainsi qu’avec l’actuel entraîneur du Barça, Xavi Hernández. Messi a profité des jours de repos accordés par son entraîneur, Mauricio Pochettino, pour retourner à Barcelone, la ville qu’il considère comme sa « maison », où il vit depuis 20 ans. Le ’10’ a débuté le match face à Saint Étienne et a signé un bon match avec deux passes décisives pour Mbappé sur le premier et le deuxième but.