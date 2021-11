Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille, a salué la prestation de Steve Mandanda face à Metz.

« Le taulier de l’OM contre Metz ? Mandanda. C’est un taulier d’honneur. Il n’a pas fait un gros gros match. Ce n’est même pas une question d’affect. Il m’a fait peur sur un ou deux coups, et après, il est rentré dans son match. Mais on peut citer qui d’autre après ce match ? Payet a été bon, ok. Mais pour changer un peu, on peut parler de Mandanda. Il n’a pas été exceptionnel, mais il a été présent. Certains parlaient d’un cadeau empoisonné de la part de Sampaoli. Mais non. Après, pas sûr que Mandanda soit relancé pour autant… Il ne sera pas titulaire à Lyon dans une dizaine de jours. Mais face à un relégable, il avait plus à perdre qu’à gagner. Et au final, avec le 0-0, lui s’en sort correctement », a indiqué le correspondant de RMC à Marseille.