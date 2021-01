Olivier Bossard, chroniqueur sur L’Equipe, a évoqué les performances de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison. Le journaliste estime que les hommes d’André Villas-Boas seront capables d’accrocher la Ligue des Champions cette saison.

“Faut-il vraiment croire au podium en L1 pour l’OM ? Oui ! Tout est possible cette saison, c’est ouvert de partout, pour la première fois depuis longtemps. Même si l’OM a fait une mauvaise série juste avant la trêve, ils avaient fait sept victoires de suite juste avant. Ils n’ont plus de Coupe d’Europe, ils vont jouer un seul match par semaine. Ça va être beaucoup plus tranquille pour eux. La chance de l’OM, c’est que la concurrence n’avance pas très vite non plus. Devant eux, Lille va jouer l’Europa League, ils seront sur le front le jeudi soir. Ça risque d’être compliqué pour eux. Sur l’OM, on sera fixé fin février. Car d’ici là, ils ont un calendrier de folie, ils doivent rencontrer le PSG, Bordeaux, Lille ou Lyon”, a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe.