Après la défaite à domicile contre Angers (1-2) en Ligue 1, le coach de Lille, Christophe Galtier, commence à se poser des questions sur la gestion du match par ses joueurs.

« Pendant 30-35 minutes, j’avais rarement vu mon équipe autant en difficulté dans les duels, la qualité technique. On a été battus dans tous les domaines, et notamment sur la volonté, la détermination. Perdre des matchs, ça peut arriver, mais en étant aussi absent, il y a des interrogations. Cette défaite ne m’inquiète pas, je ne veux pas tirer la sonnette d’alarme. Mais elle pousse à la réflexion. Il faudra se poser les bonnes questions. On se devait de faire beaucoup mieux », a indiqué le technicien en conférence de presse. Prochain match pour les Dogues dès samedi sur la pelouse de Nîmes.