Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est confié sur son avenir en tant que boss du club phocéen. L’Espagnol nourrit de grandes ambitions et il souhaite redonner à l’OM ses lettres de noblesse.

Au cours d’un long entretien pour le journal espagnol ‘Marca’, le patron de l’Olympique de Marseile a évoqué son avenir et pour le moment, un départ n’est pas à l’ordre du jour. « Je suis à l’OM pour faire grandir le club en Coupe d’Europe, c’est ce qui m’intéresse. Si un jour, on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club. Nous sommes en train de jeter des bases très solides. Ici le football se vit 24h/24 très intensément à l’intérieur et à l’extérieur du club et la pression du résultat est totale. La ville et les supporters marseillais sont passionnés de football. J’ai toujours cherché à être le meilleur dans chaque projet que j’ai proposé. Dans le scoutisme, dans la gestion sportive et maintenant à la présidence. » Déclare l’ancien directeur sportif de Valence.

Avant de continuer : « Quand j’ai commencé comme scout, mon objectif était d’être le meilleur d’Espagne, d’être responsable des scouts, puis directeur sportif, d’être le meilleur et ensuite d’essayer d’obtenir des résultats sans autre objectif que de grandir. Mais quelque chose d’extraordinaire m’est arrivé. Quoi de plus qu’être président ? Je ne sais pas. Qu’est-ce qui pourrait me motiver davantage que de présider ce club ? Il est très difficile de trouver un niveau de motivation supérieur… Au quotidien. Je pense que la motivation à l’avenir serait plus liée à la recherche d’un plaisir personnel que professionnel. Difficile de trouver plus de motivation et un challenge plus stimulant que ce club. » S’il semblait un peu lasser par la situation il y a quelques jours, Longoria paraît aujourd’hui prêt à tout donner pour le club vice-champion de France en titre.