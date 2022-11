Baladé de prêt en prêt, Youssouf Koné ne s’est jamais imposé. La faute à un mauvais traitement de infligé par l’Olympique Lyonnais.

Recruté en juillet 2019 en provenance du LOSC pour pallier le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid, Youssouf Koné a été un énième pari tenté par l’Olympique Lyonnais, qui a dépensé 9 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une opération pouvant être jugée comme un véritable fiasco par les Gones alors qu’il n’a disputé que 16 rencontres sous leur bannière. Frustré par les blessures et désormais baladé de prêt en prêt, le Malien de 27 ans s’en prend à l’OL en jugeant que son traitement ne lui a jamais permis de pouvoir s’imposer sur son côté.

« Dans le football, il y a parfois des décisions, des faits de jeu qui peuvent changer personnellement le cours d’une saison. Je crois que c’est ce qui m’est arrivé souvent. J’ai été écarté plusieurs fois après une petite blessure. A mon retour, je n’ai plus fait partie des plans du coach. A Lyon, c’est une grosse entorse à la cheville gauche qui a changé les choses. Je crois qu’on ne m’a pas donné ma chance. J’avais repris avec Lyon et fait cinq premiers jours avec l’équipe professionnelle. Et puis, on m’a mis à la cave juste après. Je me suis alors entraîné avec la réserve. Ensuite, durant la préparation, j’ai ressenti une douleur à un tibia. Je n’ai pas pu continuer à 100 % et j’ai pris le temps de me soigner. Dans les derniers jours du mercato, on m’a écarté et je me suis entraîné seul. C’était très compliqué », a confié Youssouf Koné, lors d’un entretien accordé à Corse Matin.