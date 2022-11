Cash sur le passage de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais, Sidney Govou le considère comme responsable d’une mauvaise passe dans le Rhône.

« Tout le monde va me dire que c’est un top player. C’est un très bon joueur de foot. Mais… Tu ne construis pas un joueur, tu construis une équipe. Il y a eu tromperie à ce moment-là. Memphis a été néfaste pour la suite, il ne peut pas être un exemple pour les jeunes. Ça n’enlève rien au côté magnifique du joueur. Il peut être exceptionnel. Il a pu sauver l’équipe sur des matchs. Mais c’est sur la durée que tu construis un club. Et on savait que Memphis allait finir par partir », a analysé Sidney Govou au micro de RMC.

Passé par l’Olympique Lyonnais de janvier 2017 à juillet 2021, Memphis Depay semble avoir laissé une véritable marque chez les Gones. En 178 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Néerlandais de 28 ans a inscrit 76 buts et délivré 55 passes décisives lors de son passage.