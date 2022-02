Mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné, 2-1, contre l’Olympique Lyonnais en match en retard de la 14e journée de Ligue 1. Une défaite frustrante pour le club phocéen, qui manque l’occasion de devenir le dauphin du Paris Saint-Germain.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a été renversé par l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont réalisé une première période de très grande qualité, menés logiquement, 1-0, à la pause avant de baisser le rythme en seconde période. Un coup de moins bien que les Lyonnais ont exploité en inscrivant deux buts. Au final, le club phocéen s’incline dans cet olympico. À l’issue de cette rencontre, Valentin Rongier, milieu de terrain marseillais, n’a pas voulu chercher d’excuses et se projette déjà sur la suite de la saison: « Comment l’expliquer ? Par beaucoup de choses. Il y a eu un ajustement tactique de la part des Lyonnais, on n’a pas réussi à nous adapter, on a été en difficulté et on a trop reculé. On est très déçu. On a travaillé sérieusement depuis le début de la saison, il ne faut pas tout oublier sur un match. Même si on aurait dû et pu mieux faire. Il y a eu des manquements. De la fatigue après le match de samedi ? Ce n’est pas une excuse ! On est des professionnels, on est payé pour ça et on se doit de répondre présent. »

L’Olympique de Marseille aura l’occasion de reprendre sa marche en avant dès Vendredi soir avec la réception d’Angers, à 21h, pour le compte de la 23e journée de championnat de france.