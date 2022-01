Claude Puel, licencié par l’AS Saint-Etienne en décembre, a accordé une interview à Europe 1 où il explique les raisons de son échec chez les Verts.

l’AS Saint-Etienne est dans une situation dramatique. Lanterne rouge de ligue 1 avec 5 points de retard sur les Girondins de Bordeaux, 17e et premier non relégable, a pris la décision de limoger Claude Puel pour le remplacer par Pascal Dupraz. L’ex entraineur des Verts a accordé une interview à Europe 1 où il explique que le manque de moyens mis à sa disposition est une des raisons de son échec: « Je ne m’attendais pas à ce que le club soit dans cette situation quand je suis arrivé. Mais à partir de là, ce qui était important, c’était tout simplement de donner le meilleur, de les aider tout simplement à passer cette situation et passer cette étape. On n’a pas pu faire de recrutement durant quatre mercatos. Quatre mercatos que j’ai dû subir parce qu’il fallait essayer de limiter la masse salariale et créer des joueurs pour essayer de les vendre plus tard, et d’avoir des bonnes conditions financières pour le futur du club. »