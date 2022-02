Défaits (2-1) sur la pelouse d’un Olympique Lyonnais diminué, la pilule a du mal à passer dans les rangs marseillais.

L’OM menait (0-1) et semblait tenir ce match en main à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, l’ajustement tactique de Peter Bosz et l’entrée de Moussa Dembélé, qui n’était pas prévu sur la feuille de match, vont changer l’issue de la rencontre. Alors que Marseille se voyait déjà reprendre son fauteuil de dauphin, Shaqiri puis Dembélé permettent à Lyon de l’emporter et de se relancer au classement. « Je ne pense pas que ce soit un coup d’arrêt. C’est une défaite qui va nous rester en travers de la gorge mais on n’a pas le temps de s’apitoyer sur notre sort puisqu’on a un match important vendredi (contre Angers à 21h). Ce sera à nous de faire le travail parce que les autres équipes aussi vont lâcher des points dans les matchs importants », a déclaré Amine Harit après la rencontre en zone presse.