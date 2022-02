L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato hivernal judicieux, se séparant de Dario Benedetto et Jordan Amavi tous deux plus utilisés par Sampaoli et réalisant quelques bons coups avec les recrues de Bakambu et Kolasinac notamment. Mais Pablo Longoria avait également pensé à deux pistes alléchantes de Premier League.

Le président olympien a démontré tout son sens des bonnes affaires lors de ce marché des transferts hivernal en dégotant Cédric Bakambu ainsi que Sead Kolasinac qui étaient libres de tout contrat. On peut également les additionner au transfert du défenseur du Spartak Moscou Samuel Gigot, qui n’arrivera qu’en juin prochain à Marseille. Le club phocéen s’est donc bien renforcé en anticipant les probables départs de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara ainsi que l’interdiction de recrutement par la FIFA.

Mais Longoria ne souhaitait pas s’arrêter là et avait imaginé les arrivées de deux vedettes ivoiriennes de Premier League. Tout d’abord, celle du défenseur de Manchester United Eric Bailly. Le central des Red Devils n’entrent plus dans les plans de son club, et selon l’Équipe, l’OM avait songé à cette piste dans l’optique de remplacer Duje Caleta-Car si ce dernier s’en allait à West Ham où il était tout proche de signer. Mais Eric Bailly n’était pas intéressé, préconisant un départ en Serie A en fin de saison. La deuxième idée de Longoria concernait Nicolas Pépé, qui était également dans les petits papier de l’OL. L’occasion aurait été belle pour l’attaquant ivoirien de se relancer après un passage difficile en Angleterre, mais les négociations avec Arsenal ont rapidement coupé court.