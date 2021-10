L’international marocain a promis au fans de l’OM de retrouver rapidement son « meilleur niveau ».

Auteur de bon débuts sous les couleurs de l’OM, le milieu offensif prêté par Schalke 04 Amine Harit (24 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) marque un peu le pas sous les ordres de Jorge Sampaoli. De passage en conférence de presse ce vendredi, l’ancien Nantais a donné des explications concernant sa baisse de régime.

« C’est clair que pour mes premiers matchs contre Monaco et Rennes, j’ai été performant. Après, j’ai eu une préparation un peu décalée. Le fait d’attendre mon transfert, ça a été un peu plus difficile à gérer. Du coup, je n’ai pas vraiment fait de préparation. Je sais que je ne suis pas encore à 100% de mes capacités, mais je ne m’inquiète pas du tout. On bosse très bien toute la semaine au club. Je ne doute pas que dans les prochaines semaines je vais être à mon meilleur niveau », a assuré le Marocain.