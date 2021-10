La star des Brooklyn Nets James Harden s’est confié sur la suite de sa carrière et il envisage de finir sa carrière dans quelques années chez les Nets. Franchise dans laquelle il se sent bien.

Alors Nets ce sont imposé cette nuit en présaison face aux Lakers (123-97), le meneur James Harden s’est confié sur son avenir. « Je suis concentré sur le fait de ramener un titre à cette ville. Mais en ce qui concerne l’extension, je suis juste patient. J’ai enduré beaucoup de choses l’année dernière et je veux m’assurer que je suis dans le bon mindset, et je sais qu’au bout du compte je veux être à Brooklyn pour le reste de ma carrière. Donc il n’y a pas à se précipiter. J’ai été dans suffisamment d’équipe où on a été trop courts pour gagner, donc l’idée et l’objectif c’est de m’assurer qu’on peut construire cette équipe pour jouer le titre, et et le jouer sur de nombreuses, nombreuses années », a expliqué l’ancien des Rockets lors d’un récent Media Day.