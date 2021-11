Le milieu de terrain international de l’Equipe de France mais aussi de l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi attend avec impatience le choc face à l’OL ce dimanche.

Selon lui, l’OM est taillé pour finir sur le podium en find e saison et et se qualifier pour la Ligue des champions. « Nos objectifs ? Honnêtement, je pense que… Ce n’est pas ‘je pense’, pour moi on a une très bonne équipe, a confié l’international français à l’émission Téléfoot. On a un excellent effectif. Je sais que si on continue sur cette lancée, on va pouvoir faire de très belles choses. J’ai entièrement confiance et je sais qu’on se qualifiera pour la Ligue des Champions la saison prochaine. »