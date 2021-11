L’entraineur croate de l’AS Monaco a tenu à féliciter son équipe pour la très belle réaction hier soir à domicile face au LOSC dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1.

Menés 2-0 par le LOSC à la mi-temps, les Monégasques ont su réagir et ainsi recoller à 2 buts partout durant les 45 dernières minutes. Interrogé au micro de Prime Video il a d’ailleurs tenu à souligner la capacité de réaction de ses joueurs : « c’était bizarre. On pensait que Lille allait jouer plus bas. On a été surpris, on a fait des erreurs. On a du changer la façon de jouer après la pause, je suis très content de la réaction de mes joueurs. On a rien lâcher. Un match nul est mieux qu’une défaite à domicile, mais on voulait gagner. Ben Yedder n’a pas été là avec nous, il était avec la France. Boadu a été bon, on pensait qu’il aurait des espaces, il a fait 70 bonnes minutes. Si à chaque fois qu’il entre, il marque, je serai d’accord… Cette saison est très difficile. On a beaucoup de matchs pour une équipe jeune. Il faut leur donner du temps. On va devoir se battre encore plus que l’an dernier.«