Tout comme William Saliba ou encore Mattéo Guendouzi, Amine Harit est prêté au club marseillais jusqu’à la fin de la saison. Contrairement à ses partenaires prêtés par Arsenal, l’ancien Nantais appartient au club de Schalke 04 qui vient de faire son grand retour dans l’elite du football allemand. Et les Phocéens voudraient le conserver.

C’est une information du média allemand ‘Bild’ qui évoque que le président olympien Pablo Longoria envisage de poursuivre l’aventure avec son attaquant international marocain à l’avenir. Après de très bonnes performances sur cette fin de saison, Harit a convaincu la direction de lui offrir une nouvelle chance et la formation de Ligue 1 compte bien le conserver.

Reste plus qu’à s’entendre avec le club allemand qui réclame au minimum 10 millions d’euros pour lâcher son international marocain au cours du prochain mercato. Plus à son avantage lors de la deuxième partie de saison, Harit a disputé 22 matchs de Ligue 1 pour 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison…