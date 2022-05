Samedi soir, le Paris Saint-Germain accueille le FC Metz pour le compte de la 38e et dernière journée de la Ligue 1. Une rencontre qui devrait être la dernière pour la star parisienne Kylian Mbappé et à cette occasion Marco Verratti a tenu à faire passer un message très clair aux ultras du PSG.

Le milieu international italien a prévenu les fans du club de la capitale suite aux nombreux sifflets et la colère des ultras à l’encontre des joueurs de l’équipe. Il espère que le match de samedi se passera pour le mieux et que les ultras n’iront pas trop loin. « Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. C’est dur à comprendre. On a besoin des supporters, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter par exemple », a regretté l’international italien, à l’occasion d’une rencontre avec les lecteurs du Parisien.