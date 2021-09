Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente ne cache pas son envie de revêtir à nouveau le maillot des Blaugrana.

Bonne pioche de l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, le jeune Konrad de la Fuente n’a pourtant pas l’intention de s’éterniser en Ligue 1. Dans une interview accordée à ESPN cette semaine, l’Américain formé au Barça, a confié vouloir retourner en Catalogne. « Je suis quelqu’un d’ambitieux, donc pour moi, ce n’était pas si difficile de quitter Barcelone. Mon objectif est de jouer un jour pour le FC Barcelone, et je sais que la meilleure façon d’y parvenir était de partir, car j’ai besoin d’obtenir ces minutes en première division. »

En attendant, Konrad de la Fuente fait de son mieux pour s’améliorer sous les ordres de l’exigeant Jorge Sampaoli.« Jusqu’à présent, ça s’est très bien passé pour moi. Je suis vraiment heureux. (…) (Jorge) Sampaoli veut que je pousse le ballon vers l’avant dès que j’en ai l’occasion. Je dois rester ouvert quand je reçois le ballon, repousser la défense de l’autre équipe, faire du un contre un. Créer des occasions de marquer autant que possible. Si je suis à l’entraînement et que j’essaie de jouer simple, il me dit : ‘non, à chaque fois, j’ai besoin que tu continues à y aller’, pour que ça devienne naturel dans les matchs. Je ne m’arrête pas. »