Les mauvais résultats s’accumulent et la crise s’installe au FC Barcelone. L’ancien membre du conseil d’administration et ancien candidat à la présidence du club, Toni Freixa, pointe du doigt le véritable problème au Barça.

Invité de La Tribu, Toni Freixa a touché du doigt le véritable problème au FC Barcelone tout en soutenant la légende qu’est Ronald Koeman. L’ancien dirigeant catalan sait qu’une pression intense repose sur les épaules du Néerlandais, une pression qu’il doit porter seul : « Je suis toujours du côté des entraîneurs. Une autre chose est l’environnement, qui aime les dévorer. Nous avons débuté le championnat depuis quatre jours et nous nous demandons si Koeman doit continuer, c’est n’importe quoi. »

Après le soutien accordé au coach catalan, Toni Freixa a indiqué que le problème est tout simplement l’absence de cohésion sportive et d’entraide au sein du club. Il manque un directeur sportif afin de coordonner les actions et partager la pression avec le technicien en place : « Il manque un directeur sportif, ce poste n’existe pas au Barça. Laporta n’a pas du tout la tâche facile. À mon avis, il faudra peut-être renforcer le terrain du sport en interne pour que les décisions ne soient pas si présidentielles et plus en cohésion avec le projet du club. »