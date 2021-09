Toujours en phase de reprise et forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open, Dominic Thiem s’est confié sur sa jeunesse et parle notamment de son modèle de toujours, Roger Federer.

Dans un entretien en vidéo, le joueur autrichien a évoqué celui qui l’a toujours inspiré depuis le début de sa carrière et même bien avant. « En termes de jeu, Roger Federer est ma plus grande inspiration, surtout en raison du revers à une main. Dans le Big 3, c’est le seul. J’ai donc essayé de le copier, bien entendu. Et puis, quand j’ai commencé à regarder du tennis à 7 ou 8 ans, il était numéro un. C’est le premier que j’ai regardé et il est une grande source d’inspiration depuis le départ. » Confie-t-il.

Avant de continuer : « Quand je me suis entraîné avec lui pour la première fois, j’étais si nerveux… Lors de notre premier match, à Brisbane, en 2016, il m’a massacré (6-1, 6-4). Ce n’était pas cool. Mais notre parcours commun a été super. Je l’ai battu à Rome d’abord (7-6, 6-4), puis je l’ai battu ensuite dans une grande finale, en 2019, à Indian Wells (3-6, 6-3, 7-5). C’était top. Rien que le fait de lui parler, de passer du temps avec une légende comme Roger… Ce sont des expériences fabuleuses. On a fait une préparation sur terre battue, en Suisse. Tous ces souvenirs m’ont aidé durant ma carrière à devenir un meilleur joueur et une meilleure personne. »