Pourtant très actif sur le marché estival avec une dizaines de recrues, Jorge Sampaoli n’est pas satisfait et réclamerait de nouveaux bouleversements pour cet hiver.

Jorge Sampaoli aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait l’arrivée d’un nouveau défenseur central lors du marché hivernal. Selon L’Equipe, l’Argentin ne serait pas satisfait de sa rotation défensive avec un Duje Caleta-Car sur le départ et totalement démotivé ainsi qu’un Jordan Amavi loin de correspondre au profil nécessaire au technicien marseillais qui utilise son latéral gauche en tant que défenseur central. Deux anciens titulaires en puissance désormais sur le départ et sur lesquels Jorge Sampaoli ne compte pas, loin de là. Un défenseur central est donc nécessaire afin de soutenir les titulaires que sont Luan Peres, William Saliba, Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez.

Jorge Sampaoli est exigent. Après un attaquant, l’Argentin réclame désormais un défenseur central. De nouvelles longues heures de travail attendent Pablo Longoria.