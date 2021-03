Jorge Sampaoli à la tête de l’équipe de l’Olympique de Marseille depuis ce lundi, a pris la parole sur la méthode qu’il allait mettre en place.

« L’idée est effectivement d’arriver à cela. Nous devons convaincre le groupe que le projet consiste à être compétitif dans tous les domaines en s’impliquant. Le football, pour moi, c’est le jeu avant tout, et dès le début. Progressivement, et avec le peu de temps que nous avons, nous allons faire en sorte d’adhérer à cette philosophie. Certains joueurs s’adapteront vite, pour d’autres il faudra plus de temps et d’autres malheureusement ne s’adapteront pas. Le rôle du staff, pour l’instant, est d’essayer de convaincre, de séduire le groupe et de redorer le blason du club. »

L’entraîneur Jorge Sampaoli, en conférence de presse ce mardi, s’est aussi exprimé sur le prochain mercato laissé entendre qu’il était prêt à recruter.