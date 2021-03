Le Bayern Munich reçoit ce mercredi soir à 21 heures la Lazio, pour le compte du match retour des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Hans-Dieter Flick devra faire sans Kouassi, Tolisso et Douglas Costa, et Neuer. De son côté Simone Inzaghi est privé de Luiz Felipe et Lazzari. Pour rappel, le Bayern a remporté son match aller 4-1.

Les compositions probables

Bayern : Nübel – Pavard, Süle, Alaba, Davies – Roca, Goretzka – Sané, Müller (c), Gnabry – Lewandowski.

Lazio : Reina – Patric, Acerbi, Radu – Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic – Correa, Immobile (c).