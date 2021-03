Tiger Woods a (enfin) pris la parole après son grave accident de voiture. Le golfeur a annoncé sur les réseaux sociaux avoir quitté l’hôpital, trois semaines après cette terrible mésaventure.

« Heureux d’annoncer que je suis de retour à la maison et que je poursuis mon rétablissement. Je suis très reconnaissant pour le déferlement de soutien et les encouragements que j’ai reçus au cours de ces dernières semaines. Merci aux incroyables chirurgiens, docteurs, infirmiers et au staff des hôpitaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinai. Vous vous êtes superbement occupés de moi et je ne vous remercierai jamais assez. Je me remettrai à la maison et travaillerai chaque jour pour être plus fort.«