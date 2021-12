Leader offensif de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik ne semble pourtant pas assumer ce rôle. Souvent blessé, le Polonais a rapidement été sorti par Jorge Sampaoli. Un choix que clarifie le technicien argentin.

Face au Stade de Reims, Arkadiusz Milik a été titularisé pour la toute première fois depuis fin novembre. Après une première demie saison réussie, le Polonais rentre dans le rang et a du mal à enchaîner les bonnes performances. Buteur à une seule reprise en 10 rencontres disputées cette saison, le buteur de 27 ans a été remplacé dès la 67ème minute par Jorge Sampaoli. Une erreur que l’Argentin avoue de son propre chef.

« J’ai sorti Milik parce qu’il avait joué tout le match d’avant (en Coupe de France dimanche) et parce que c’était stratégique : je voulais un joueur qui attaque sur le côté mais ce changement n’a pas apporté beaucoup. Nous avons manqué de monde dans la surface, et donc j’ai fait entrer Bamba (Dieng). On a cherché la victoire jusqu’au bout, et on a mérité l’égalisation. Mais je suis d’accord, ce choix n’était peut-être pas le plus judicieux« , a avoué Jorge Sampaoli à l’issue de la rencontre.