Opposé au FC Metz à l’occasion de la 19ème et ultime journée de Ligue 1 en 2021, l’OL s’est encore pris les pieds dans le tapis, (1-1). Une énième contre performance qui irrite Bruno Guimaraes. Le Brésilien remet en cause l’état d’esprit de ses coéquipiers.

Treizième de Ligue 1 avec 24 points au compteur, l’OL vit une saison délicate sous la houlette de Peter Bosz. Aussi proches de l’Europe que de la relégation, les Gones se doivent de réagir pour renouer avec des résultats en symbiose avec leurs ambitions. Opposé au FC Metz, l’Olympique Lyonnais s’est encore fait surprendre et enregistre une nouvelle contre performance, (1-1). Un résultat qui clôt l’année avec un goût amer. Furieux, Bruno Guimaraes s’est lâché dans ses propos à l’issue de la rencontre.

« Juste après qu’on ait marqué, on a pris un but. C’est dur. Pour la deuxième partie de saison, il faut qu’on change l’envie, on ne peut pas accepter ça. On dit toujours qu’on n’est pas à notre place mais on ne fait pas grand-chose pour le montrer. Ça me dégoûte, ça me fait mal. Je vais passer un mauvais Noël à cause de ça. J’espère qu’on va changer d’état d’esprit pour terminer l’année sur le podium. C’est le plus important. On fait toujours 60-70 bonnes minutes mais on ne joue jamais bien pendant 90 minutes« , a déclaré un Bruno Guimaraes furieux dans des propos relayés par RMC.