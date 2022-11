Pressenti pour faire partie du groupe, Jonathan Clauss n’a pas été retenu par Didier Deschamps. Un véritable scandale aux yeux de Rolland Courbis.

Malgré 6 sélection chez les Bleus, le latéral de 30 ans a vu ses rêves se briser lors de l’annonce de Didier Deschamps. Des choix parfois cruels dont le technicien français s’est justifié devant la presse. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que Rolland Courbis parvient à comprendre ses choix.

« Dites-moi si je me trompe, je vous promets de ne pas me vexer : je note qu’il y a un seul latéral parmi les neuf défenseurs sélectionnés par Didier Deschamps ? En ce qui concerne les défenseurs, j’ai l’habitude d’essayer de me mettre à la place des gens. Je suis Jonathan Clauss, j’ai envie d’inventer des grossièretés pour pouvoir me libérer du coup de marteau que je prends sur la tête. Je n’ai toujours pas réalisé que Didier Deschamps a sélectionné huit défenseurs centraux. Pavard peut dépanner à droite mais il y a un manque de latéraux dans cette liste ! », a fustigé Rolland Courbis sur les ondes de RMC.