Malgré plusieurs sélections récentes, Jonathan Clauss n’a pas été retenu pour la Coupe du Monde. Le Marseillais est victime du système.

Tenté par un système à 5 défenseurs dont 2 pistons, Didier Deschamps a eu l’opportunité de testé de multiples variantes tactiques avant de s’envoler pour le Qatar. Un changement de système sur lequel le sélectionneur des Bleus a tenu à évoquer en conférence de presse :« Évidemment, l’option n’est pas une défense à trois. C’est toujours une longue réflexion après l’analyse de ce qu’on a fait, d’une grande réflexion avec le staff, les joueurs. On a fait de bonnes choses dans ce système (à 3), mais on a aussi été beaucoup en difficulté, en déséquilibre. Pour exister dans une grande compétition, ça ne va pas nous faire gagner. Il faudra mieux défendre. Je suis convaincu que c’est mieux, plus adapté. »

Un retour à un système plus traditionnel dont la victime principale se nomme Jonathan Clauss. Malgré 6 sélection chez les Bleus, le latéral de 30 ans a vu ses rêves se briser lors de l’annonce de Didier Deschamps. Des choix parfois cruels que le technicien français a clarifié : « Jonathan fait partie de ceux qui peuvent être très déçus, comme Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. Evidemment, pour Clauss, le système est la principale raison. »