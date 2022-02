Présent en conférence de presse, Cengiz Under a fait un premier bilan de sa saison. Prêté avec option d’achat par l’AS Roma, le Turc se sent épanoui à l’Olympique de Marseille. Une aventure qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

« Je pense avoir fait deux bonnes saisons à la Roma. Mais c’est vrai qu’à Marseille je me sens très bien. C’est peut-être ma saison la plus aboutie. Mais je suis un compétiteur, j’ai envie d’aller encore plus loin. C’est la première saison où je fais aussi peu de passes décisives. Je n’ai pas vraiment d’explication. Il faut que je travaille pour m’améliorer sur ce plan, j’essaye de faire le maximum« , a déclaré Cengiz Under en conférence de presse.

Satisfait, Cengiz Under souhaite encore progresser et s’aguerrir auprès de ses coéquipiers les plus expérimentés : « Le voyage retour de Qarabag a été très amusant. Pape Gueye nous a régalés avec ses chants et ses danses. Mandanda m’a surpris, il est discret et il s’est vraiment lâché. Ca montre qu’il n’y a une bonne ambiance dans ce groupe. On a la chance d’avoir deux anciens avec beaucoup d’expérience, Mandanda et Payet. Ils nous parlent souvent dans le vestiaire. Quand on perd un match, ils nous font part de leurs remarques. Ils ont une telle expérience que ça apporte beaucoup. En tant que jeune joueur, je profite beaucoup de cette expérience. Il y a certes la barrière de la langue mais les autres coéquipiers me traduisent ce qui a été dit, il y a pas de difficultés.«