Le FC Barcelone est intéressé par Kalidou Koulibaly. Le récent champion d’Afrique voudrait rejoindre la Catalogne et Naples serait prêt à la vendre.

Xavi a demandé pour l’été prochain l’arrivée d’un défenseur central et d’un buteur de haut niveau. Si pour le buteur la cible numéro un se nomme Erling Haaland, en défense c’est plus ouvert. Les premiers choix du technicien catalan seraient Jules Koundé ou Matthijs de Ligt mais les deux joueurs coutent chers, trop pour les finances blaugrana. Du coup, le board barcelonnais se pencherait sur des dossiers un peu plus abordables et notamment sur Kalidou Koulibaly. Le défenseur central napolitain voudrait quitter l’Italie pour un nouveau défi et son club voudrait également le vendre. Selon les informations de Sport.es, Naples demanderait 40M€ pour vendre son joueur de 30 ans lors du prochain mercato estival. Si tous les voyants sont au vert, le Barça jugerait tout de même cette somme élevée pour le Sénégalais dont le contrat se termine en 2023. Le montant de la transaction pourrait baisser d’ici l’été prochain.