Pour le Français Cyril Théréau, Gerson n’est rien d’autre qu’un « joueur moyen, banal même… »

Sauf énorme retournement de situation, Gerson sera Marseillais la saison prochaine. Le Brésilien de 24 ans devrait débarquer dans les prochains jours en provenance de Flamengo contre un chèque de 20 millions d’euros, plus quelques bonus. Et si tous les observateurs saluent déjà le coup de génie de Pablo Longoria, son ancien coéquipier de la Fiorentina, Cyril Théréau, émet un peu plus de réserves dans les colonnes de La Provence.

« C’était un joueur moyen, banal même, il ne jouait pas beaucoup. Il était très jeune, il arrivait de la Roma pour se relancer. C’est un bon mec. Il n’a pas eu de problème dans l’adaptation au pays, à une nouvelle culture. Mais il a clairement souffert de la différence de rythme et de niveau. L’Italie, ça n’a rien à voir avec le Brésil, ce n’est pas aussi facile. Pour moi, c’est une surprise de le voir à Marseille. Après, ça peut marcher. Reste à savoir s’il a franchi un cap. Mais encore une fois, il était très jeune à l’époque. »24