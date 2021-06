James Harden, l’arrière de Brooklyn blessé à l’ischio-jambier droit, manquera le troisième match de la demi-finale de conférence Est contre Milwaukee, prévu jeudi en play-offs, a annoncé mercredi le coach des Nets, Steve Nash.

Les Nets mènent 2-0 dans cette série après deux succès à domicile malgré l’absence de leur maître à jouer James Harden, sorti après seulement 43 secondes lors du premier match, et qui a également raté la deuxième rencontre. « The Beard », MVP lors de l’exercice 2018, est victime d’une rechute, lui

qui avait déjà raté 20 des 21 derniers matches de la saison régulière à cause d’une blessure à l’ischio-jambier. Son entraîneur a expliqué qu’il « progressait comme il faut », mais qu’il n’y avait pas de date prévue pour un retour.

Harden sera du voyage à Milwaukee mais ne jouera pas, tout comme l’ailier fort Jeff Green, lui aussi blessé depuis le premier match, au pied gauche. Green a dit qu’il espérait pouvoir disputer le quatrième match. « C’est comme avoir une très très mauvaise entorse à la cheville mais sur le bas du pied », a précisé Green. « Je suis capable de revenir maintenant et de courir, mais le tranchant n’est pas encore revenu », a-t-il ajouté. « Je vais bien, ça progresse bien, je me sens bien », a insisté Jeff Green. « C’est un processus lent mais je vais de mieux en mieux chaque jour. Peut-être pour le match 4… Je dois voir comment j’irai lors des deux prochains jours pour revenir sur le terrain. »