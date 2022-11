Pressenti pour prendre les voiles et rejoindre Flamengo, Gerson pourrait être séduit par Jorge Sampaoli.

En mal de résultats, l’arrivée de Jorge Sampaoli au FC Séville n’y a rien changé. Sur une série de cinq rencontres sans succès en championnat, les Andalous sont loin, très loin des objectifs fixés en début de saison. A ce jour, l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas réussi à redresser le cap mais pourrait se rappeler aux bons souvenirs de son ancienne direction. L’Argentin aurait grand besoin de sang-neuf pour remobiliser ses troupes, d’où l’intérêt exprimé pour Gerson.

En effet, selon les informations publiées par Todo Fichajes, Jorge Sampaoli aurait coché et surligné le nom de Gerson. Pièce maîtresse de son système de jeu à Marseille, le technicien argentin aimerait renouer avec son passé pour reformer un duo détonant. Néanmoins, Flamengo est en avance sur le dossier et pourrait bien briser les rêves du FC Séville qui vient à peine d’entamer les négociations. Seule la proximité entre le milieu de terrain brésilien et son ancien coach pourrait jouer en la faveur des Andalous, déterminés à faire capoter son retour au Brésil.