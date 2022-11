Samedi soir, le XV de France défie l’Afrique du Sud dans un nouveau test-match. Une semaine après la victoire face à l’Australie au Stade de France, les Bleus reçoivent les champions du monde en titre à Marseille au Stade Vélodrome.

Deuxième ligne du XV de France, Thibaud Flament a évoqué cette rencontre face aux Springboks et il est impatient d’en découdre avec les Sud Af. Flament s’attend à un vrai combat contre une des équipes les plus physiques de la planète. « Oui, c’est un match qui fait figure de test. C’est une sélection qu’on n’a pas affrontée depuis longtemps (été 2018). C’est bien de se confronter à toutes les nations de l’échiquier mondial pour savoir où l’on se situe exactement. Défier les Boks, c’est aussi un « step up » en termes d’engagement, d’intensité et de combat. Ça va vraiment ferrailler. On l’a vu déjà contre l’Irlande, le week-end dernier où c’était vraiment très engagé. On s’attend à beaucoup d’agressivité. On en est conscient, donc on se prépare pour répondre à ça. » A précisé le joueur du XV de France devant les médias.