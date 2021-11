Aujourd’hui propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt se confie sur la concurrence en championnat et il trouve que le PSG possède des moyens beaucoup trop élevés pour résister et apporter une réelle concurrence en championnat.

« Avec ma femme, on n’est rien à côté d’un État. Il doit y avoir un cadre pour que tout le monde puisse travailler de façon équitable. Il est important toutefois qu’il y ait un certain niveau de concurrence équitable parce que sans ça, ça fait sortir le plaisir du sport. Il faut que tout le monde ait une chance. L’Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d’avoir une concurrence équitable, alors qu’en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c’est le far-west ! Des réformes sont nécessaires « , a déclaré McCourt dans un entretien accordé à « France24. »