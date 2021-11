Pilote chez AlphaTauri, Pierre Gasly a terminé 7e du Grand Prix du Brésil ce dimanche soir et il a décidé de revenir sur cette course.

« C’était musclé pendant toute la course, confie Gasly. J’ai fait un beau dépassement sur Vettel et j’ai dû défendre sur Ricciardo quand il est sorti des stands, il a eu la chance avec la voiture de sécurité virtuelle de gagner quelques secondes. Avec les deux Alpine, c’était intense, ils ont tout essayé ! On a réussi à ne pas perdre notre aileron avant dans la bataille mais ça a été chaud avec eux à plusieurs reprises. On finit devant, on ne leur reprend pas de points parce qu’ils marquent avec les deux voitures mais on a fait le meilleur travail possible. »