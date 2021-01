Dimitri Payet a commencé sur le banc sa rencontre face à Montpellier (3-1) pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1.

Dimitri Payet était sur le banc, Nemanja Radonjic titulaire dans le trio d’attaque pour affronter Montpellier dans le choc de cette 18ème journée de Ligue 1. Entré dans cette rencontre, Dimitri Payet a inscrit un magnifique but et sa célébration fait beaucoup parler depuis quelques heures. Le joueur réalise une course vers la ligne de touche avec le geste de folie. Dimitri Payet fixe le banc olympien et prononce le mot « fou »… à André Villas-Boas ? Pour le moment, la diffusion des images sur Canal+ ne permet pas de certifier le destinataire.

Mais l’entraîneur phocéen a évoqué ce passage en conférence de presse. « Oui, il était un peu énervé parce que c’est un joueur important. C’est une décision toujours dure pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l’aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n’ai rien à dire de plus. Je suis là pour l’aider à avoir son meilleur niveau », a indiqué le coach de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.