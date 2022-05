Ce soir à partir de 21 heures, l’Olympique de Marseille rencontre et accueille le Feyenoord Rotterdam pour la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Battu au match aller jeudi dernier 3 buts à 2 par les Néerlandais, l’OM doit l’emporter à la maison pour accéder à la grande finale de la C4.

Sur les ondes de ‘RMC’, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment avant cette rencontre et pense que le club de Ligue 1 va faire le jeu et sera dominateur contre un Feyenoord plutôt sur la défensive. « Sampaoli ne va pas changer, ils ont une méthode, d’être protagoniste et pour l’instant cela les a emmenés à ce stade de l’histoire, évidemment qu’ils vont continuer. Ils vont jouer de la même façon, on attend que l’OM prenne en main le match et essaye d’aller retourner Feyenoord. Je ne peux pas imaginer que l’OM joue autrement et c’est ce qu’attendent tous les supporters. » Précise-t-il.

Avant poursuivre et mettre la pression sur un homme, Arkadisusz Milik qui ne doit pas se louper : « Il faudra un Milik efficace parce qu’en ce moment, il n’est pas bon. Avec un Milik en mode gros match, on n’attend rien d’autre qu’une grosse enflammade au Vélodrome ou une grosse déception si l’OM ne gagne pas. » Le match est lancé.