Éric Di Meco a donné son avis au micro de BFM Marseille avant la rencontre contre le Feyenoord Rotterdam en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. L’ancien défenseur marseillais ne craint pas les Néerlandais.

L’OM veut renverser la tendance et se qualifier pour une finale qui serait historique ! L’ancien marseillais Éric Di Meco donne son avis avant cette demi-finale retour, selon lui les Marseillais ont largement les capacités pour réaliser l’exploit, “Je n’arrive pas à avoir peur sur ce match. Parce qu’un but de retard à combler à la maison, dans l’histoire du football, c’est quand même faisable il me semble en coupe d’Europe. Il y a un ballotage favorable“, explique l’ancien défenseur Olympien. “Et puis, les erreurs défensives faites à Feyenoord, je n’en vois pas autant sur un match retour. Il y en aura sûrement, parce que c’est une équipe qui attaque beaucoup, qui met des buts. Et pour la fin du championnat, je n’arrive pas à me faire peur non plus, et je ne comprends pas les gens qui ont peur », s’exclame le consultant sur BFM Marseille.