Depuis le début de saison, Dario Benedetto ne trouve pas la faille. Pourtant, son coach, André Villas-Boas, continue de l’aligner titulaire à chaque rencontre de l’OM. Adil Rami ne comprend pas ce choix.

“J’adore Villas-Boas, mais j’ai parfois du mal à comprendre les joueurs qu’il met. Il y a un attaquant en manque de confiance. On espère toujours qu’il puisse marquer son petit but pour repartir du bon pied. Mais en le laissant, tu l’enfonces et c’est pour moi le moment de changer l’attaque marseillaise”, a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.

Avant de poursuivre : “Ce n’est pas un joueur qui manque de qualité ou d’envie, mais pour son bien personnel et celui de l’équipe, je l’aurais mis sur le banc. Et tenter Luis Henrique. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Ça peut même être un mal pour un bien pour Benedetto, car si son concurrent ne marque pas, ça peut lui redonner un peu confiance. J’ai envie de voir d’autres attaquants pour provoquer ce déclic dont Benedetto a besoin”.