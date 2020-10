La rumeur d’une arrivée de Zidane au PSG refait surface !

Selon les informations d’Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito, le PSG serait prêt à tout pour récupérer Zinedine Zidane à la fin de cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, le Français a connu un début de saison difficile avec son équipe avant de redresser la situation avec une victoire dans le Clasico face au FC Barcelone. Pourtant, le directeur d’OK Diario est catégorique, le PSG s’intéresse encore à “Zizou”.

“Il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l’appelle systématiquement. Ce club, c’est le PSG, qui lui a récemment dit que s’il quitte le Real Madrid, un projet sportif est à sa disposition, avec l’argent qu’il veut, et ils savent que s’il part, ce sera plus compliqué pour Mbappé d’aller au Real Madrid”, a indiqué le directeur d’OK Diario, Eduardo Inda, dans l’émission El Chiringuito. Une rumeur encore une fois, Zidane, enfant de Marseille, a souvent répété son attachement à la citée phocéenne. Une arrivée à Paris paraît donc très peu probable.