Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille à Elche en Espagne cette saison, Dario Benedetto a retrouvé des couleurs depuis son arrivée en Liga.

Aujourd’hui titulaire avec l’équipe qui pointe actuellement au 18e rang de la Liga espagnole, l’ancien marseillais se sent bien dans sa nouvelle équipe et son association avec l’ancien parisien Javier Pastore fait des étincelles. Du coup, comme le précise « AS », Elche pourrait bien négocier dans les prochains mois afin de pouvoir lever l’option d’achat qui se trouve entre 3 et 4 millions d’euros. Affaire à suivre…