Etincelant avec l’équipe de France dans un rôle de de pistons lors de cette trêve internationale, Kingsley Coman est sur les tablettes du FC Barcelone.

L’ailier du Bayern Munich n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club bavarois, avec qui il est contrat jusqu’en 2023, et n’est pas en clin à une prolongation. Le FC Barcelone qui est à la recherche d’attaquants et notamment d’ailiers depuis la nomination de Xavi aurait jeté son dévolu sur Kingsley Coman. Le technicien catalan souhaite jouer avec de vrais ailiers sur le front de son attaque mais il se retrouve bloquer par les différents blessures au sein de son effectif notamment celles d’Ansu Fati et d’Ousmane Dembélé.

L’ancien entraineur d’Al Sadd recherche donc des attaquants de côtés lors du prochain mercato hivernal pour renforcer son effectif et mettre en place le jeu qu’il souhaite. Ainsi les dirigeants barcelonnais se sont penchés sur la piste Raheem Sterling mais également sur Kingsley Coman. Selon Sport, le FC Barcelone aurait approché, le Bayern Munich pour l’ailier français de 25 ans. Le club allemand aurait coupé court à la discussion lorsque les Blaugrana ont évoqué un prêt pour le prochain mercato hivernal.