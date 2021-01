Le journaliste a été tout particulièrement déçu par le match de Cuisance hier soir.

Pour la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille a joué avec le feu face à Montpellier. Tenus en échec à 10 minutes du terme, les hommes d’André Villas-Boas ont finalement dû s’en remettre à des réalisations des deux remplaçants, Dimitri Payet (80′) et Valère Germain (84′), pour finalement s’imposer 3 à 1. Pas vraiment emballé par la prestation des Marseillais, le chroniqueur de L’Equipe du soir, Nabil Djellit, a surtout insisté sur le non-match du Bavarois, Michaël Cuisance.

« Cuisance, il a signé à l’OM ? Il ne pèse pas. Par rapport à ce qu’on espérait, on n’est pas loin d’un flop. Au prix qu’il est et au niveau de ses perf, je ne vois pas comment l’OM peut lever son option d’achat à 18M€ en fin de saison.. (…) Très bonnes entrées en jeu ce soir : Payet, Germain, Khaoui qui a plus montré en cinq minutes que Luis Henrique, Strootman qui a rééquilibré l’équipe et que j’ai trouvé solide. Et si l’OM avait un banc finalement ? »