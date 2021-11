Privé de temps de jeu avec Sampaoli, le jeune Luis Henrique (19 ans) pourrait rebondir cet hiver en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Relégué sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Luis Henrique chercherait une porte de sortie à en croire les informations de Foot Mercato. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien n’a cumulé que 308 petites minutes de jeu et il n’a pas inscrit le moindre but, ni délivré la moindre passe décisive. Mais son potentiel est toujours reconnu, notamment par quelques formations de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le média précise en effet que Luis Henrique serait sur les tablettes du FC Metz et du Stade Brestois en vue d’un prêt cet hiver. Plusieurs clubs de deuxième division seraient également sur le coup, comme le leader de Ligue 2 Toulouse, Sochaux, Le Havre ou encore l’AJ Auxerre. Affaire à suivre…