Agacé par les transferts à outrance des clubs les plus riches, Daniel Riolo réclame des sanctions de la part des instances du football.

Dans une récente interview accordée à France 24, le président de l’Olympique de Marseille donné son avis concernant la fortune illimitée du Paris Saint-Germain et d’autres clubs soutenus par des États. Un point de vue entièrement partagé par le journaliste de RMC Daniel Riolo, qui se dit « dérangé » par l’absence de sanction. Il en vient à regretter l’assouplissement du fair-play financier après la pandémie de Covid-19.

« Dans l’interview de McCourt, il y a une réflexion qui est assez intéressante. (…) Il n’y a jamais eu la sensation qu’on a aujourd’hui que le PSG et Manchester City ont les mains libres pour faire tout ce qu’ils veulent. Cette sensation, on l’a depuis 6 mois. Et oui, cette sensation me dérange et elle dérange. Sans contrôle, c’est impossible. »