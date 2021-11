Pour L’Equipe il n’y a aucun doute, le Brésilien est le flop de l’année en Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de Flamengo contre un chèque avoisinant les 20 millions d’euros, Gerson est loin de faire l’unanimité. Souvent relégué sur le banc de touche par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, le Brésilien est même considéré comme le flop de l’année par L’Equipe. Un titre qu’il dispute au Suisse Xherdan Shaqiri, pas vraiment plus en réussite du côté de l’Olympique Lyonnais.

« Priorité absolue de Jorge Sampaoli, qui a convaincu sa direction de débourser 18 M€ (hors bonus) pour l’arracher à Flamengo, le polyvalent milieu brésilien (24 ans) peine désespérément à convaincre malgré la confiance quasi aveugle de son entraîneur (9 titularisations en L1). S’il attend de Gerson ‘qu’il participe plus au jeu et qu’il s’adapte au rythme de la L1’, Sampaoli continue de défendre son international, qui regrette de son côté de ne pas jouer plus régulièrement à son poste de prédilection (relayeur) », détaille le quotidien sportif dans son édition du jour.